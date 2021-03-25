Длинноногие пигалицы вернулись в Петербург

В Петербург вернулись пигалицы / Фото: Павел Глазков

В Санкт-Петербург вернулись одни из самых ярких и узнаваемых вестников весны - пигалицы. Также этих птиц называют чибисы. Длинноногие пернатые, размером с голубя, деловито расхаживают вдоль дорог, выискивая в прошлогодней траве что-нибудь съестное. Об этом в четверг, 25 марта 2021 года, рассказал зоолог Павел Глазков.

Хохлатые птички - одни из первых, кто весной возвращается в наши края с юга / Фото: Павел Глазков

- Размером они примерно с голубя, но только на высоких ногах. На фоне серой травы птиц легко различить по контрастной черно-белой окраске. Перья у птицы имеют удивительной красоты зеленоватый металлический отлив, а на затылке причудливо развивается образованный длинными белыми перьями характерный хохолок, - рассказал Глазков.

Как отметил зоолог, пигалицы прилетают в Петербург одними из первых, даже если еще не сошел весь снег. При похолодании, чтобы переждать ненастье, чибисы временно могут откочевывать в более южные районы.