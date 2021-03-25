В ГИБДД Петербурга рассказали, как будет проходить сдача на права с 1 апреля

Стать водителем с 1 апреля станет чуть сложнее. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 1 апреля 2021 года меняется жизнь для тех россиян, которые в ближайшем будущем намерены стать автомобилистами. С этой даты ступают в силу новые правила проведения экзамена на получение водительского удостоверения, прав по-простому. Как это будет проходить теперь, рассказали в Госавтоинспекции Петербурга.

- Изменения касаются прежде всего формы и сроков проведения экзаменов. Если практическая часть для мотоциклов почти не поменялась, то для получения прав водителя легкового или грузового автомобиля, автобуса экзамен будет проводиться на маршрутах, содержащих определенный набор элементов улично-дорожной сети, дорожных знаков и дорожной разметки, - сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В переводе на простой язык это означает объединение участков «площадка» и «город». От ученика потребуется выполнить все те же элементы: парковка задним ходом, «горка», заезд в гараж, разворот и так далее. Плюс поезд по обычному участку дорожной сети с соблюдением знаков, разметки. Запись экзамена будет вестись на видео.

За каждое нарушение будут присваиваться штрафные баллы (пять максимум), причем набрать их можно разом, за встречку, например.