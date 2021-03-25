Александр Дрозденко внес изменения в коронавирусные ограничения в Ленинградской области

В Ленобласти внесли изменение в коронавирусное постановление Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В четверг, 25 марта 2021 года, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал новое постановление по коронавирусным ограничениям. Больших изменений местным жителям ждать не стоят. В основном постановление коснется родителей будущих первоклассников.

- Документ вносит изменения в порядок работы МФЦ в "красной" зоне. Теперь к услугам, для которых не требуется предварительная запись, относится подача заявления для зачисления детей в школы Ленинградской области, - пояснили в администрации 47-го региона.

При этом, для МФЦ находящихся в "желтой" и "зеленой" зонах ничего не меняется – запись для подачи заявлений там не требуется.

Никаких изменений в составах зон на этот раз тоже нет. В "красную" все еще входят Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, Киришский и Подпорожский районы. Главным правилом для всех остается ношение маски в общественных местах.