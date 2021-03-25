В Ленобласти добавились льготные категории граждан, имеющие право на бесплатный проезд в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области увеличилось число жителей, которые могут пользоваться транспортными льготами на территории Санкт-Петербурга. Речь идет о поездках на метро, а также на автобусах, которые ходят по муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам. Новый региональный закон на днях приняли депутаты Закса Ленобласти во втором и третьем чтениях.

- В перечень льготных категорий граждан, проживающих на территории Ленинградской области, дополнительно включены учащиеся общеобразовательных организаций из многодетных и многодетных приемных семей, которые теперь также смогут ездить на транспорте Санкт-Петербурга по своим единым социальным проездным билетам, оформленным в Ленобласти, - сообщается на сайте Заксобрания.

Чтобы воспользоваться этим правом, дополнительно ничего оформлять не нужно, проездные начнут действовать автоматически. Также к числу тех, на кого распространяются изменения, относятся и жители Ленобласти, которые сопровождают инвалидов 1 группы. Возраст инвалида не важен. Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда в Петербурге, им нужно оформить проездной билет сопровождающего.