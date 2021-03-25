Жителю Петербурга вернули нос, который откусила лошадь

Пациент с откушенным носом пошел на поправку. Фото: Олег ЗОЛОТО / личный архив героя публикации.

В декабре 2020 года житель Петербурга, стал известным благодаря неприятному инциденту - в центре города ему откусила нос лошадь. Копытное возвращалось домой с хозяйкой после рабочего дня - катания желающих, а подгулявший мужчина решил пообниматься. Животное проявления ласки не поняло.

- Мужчина был пьян, заметил женщину на лошади и стал приставать. Сначала пытался заигрывать с наездницей, а потом, получив отказ, начал целовать лошадь, - отмечал тогда источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего госпитализировали. У него оказался откушен кончик носа. Чтобы вернуть все, как было, врачам пришлось немало потрудиться.

- У меня даже реакции сначала никакой не было. Почувствовал только, что кость напрямую, без хрящей. Лошадь нос выплюнула, мой друг его подобрал, обернул в салфетку, - рассказал газете «Петербургский дневник» сам пострадавший.

Но прирастить кусок не удалось. Чтобы восстановить нос, хирургам пришлось брать кусок кожи со лба и формировать хрящи из уха. Операция была сложной, но прошла успешно. Впрочем, пациенту еще предстоит длительное восстановление.