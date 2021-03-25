В Сосновом Бору раскрыли убийство 5-летней давности

Следователи СК раскрыли жестокое убийство, совершенное в 2015 году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи главного управления СК Росси по Ленинградской области смогли раскрыть дело о гибели 35-летнего мужчины, труп которого нашли в феврале 2016 года в реке Коваш в Сосновом Бору. Было установлено, что три месяца назад человека объявляли в розыск как без вести пропавшего.

- Согласно результатам судмедэкспертизы, смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, возникшей вследствие перелома костей свода основания черепа и лицевого скелета, а также переломов 6-11 ребер с левой стороны, - говорилось в материалах дела, которые приводит источник «КП-Петербург».

Следствием было возбуждено уголовное дело о нанесении тяжких телесных повреждений. Однако дальше расследование застопорилось. И только весной 2021 году удалось найти подозреваемых.

Оказалось, что погибший торговал наркотиками. Двое приезжих из Псковской области и Ставропольского края, зная это, предположили наличие денег у дилера. За городской баней его избили бейсбольной битой и ногами. А увидев, что жертва не дышит, ее спихнули с обрыва в реку.

Один из убийц задержан и во всем признался, а второго ищут.