Мошенники "заминировали" пиццерию от имени пожилой петербурженки

В Петербурге "заминировали" пиццерию от имени старушки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге неизвестные "заминировали" пиццерию и за одно подставили пенсионерку. Днем в среду, 24 марта 2021 года, на электронной адрес сетевой компании пришло сообщение, что одно из их заведений, расположенных в Московском районе города находится в опасности.

- В сообщении говорилось, что в помещении пиццерии, расположенной в доме 12 по Бассейной улице находится взрывчатка. Там же был указал мобильный номер телефона некой женщины, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция отправила в пиццерию наряд. Силовики осмотрели помещение, а также территорию вокруг, но никаких опасных или подозрительных предметов не нашли.

Также они выяснили, что указанный телефон зарегистрирован на петербурженку 1946 года рождения, проживающей на Таврической улице. Они связались с женщиной, но та с удивлением пояснила, что никаких сообщений никуда не отправляла. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. "Минеров" разыскивают.