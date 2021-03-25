Дрозденко попросил Голикову разрешить гражданам России свободно пересекать границу

Дрозденко попросил разрешить россиянам спокойно пересекать границу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к председателю правительства России Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность неоднократного пересечения государственной границы гражданами РФ, проживающими на территории Эстонии и Финляндии при предъявлении подтверждающих документов. Об этом в администрации региона рассказали в четверг, 25 марта 2021 года.

- Сейчас граждане имеют право однократного выезда из Российской Федерации к месту постоянного проживания. Но большинством указанное право однократного выезда к месту постоянного проживания уже использовано, - говорится в письме Дрозденко.

Также губернатор Ленобласти отметил, что для тех россиян, которые проживают в Финляндии и Эстонии сейчас рассматривается возможность проведения вакцинации от коронавируса в государственных медучреждениях на территории Выборгского и Кингисеппского районов региона.