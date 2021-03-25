Смольный обсудил вопросы по борьбе с коррупцией

В Смольном состоялось заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Санкт‑Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В четверг, 25 марта 2021 года, в Смольном состоялось заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге. Губернатор Александр Беглов отметил, что активнее надо следить за порядком в таких сферах, как размещение и реализация государственного заказа, предоставление государственных услуг, использование муниципального и государственного имущества.

- На заседании были рассмотрены результаты работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию коррупционных преступлений и задачах по совершенствованию этой деятельности, - рассказали в Смольном.

Беглов дал поручение жилищному блоку усилить работу по борьбе с недобросовестными компаниями, управляющими многоквартирными домами, а также лучше реагировать на жалобы горожан о подобных коррупционных случаях.