Скелет ребенка, найденный в петербургском парке, могли расчленить животные

Найденный скелет ребенка в Южно-Приморском парке могли расчленить животные Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На днях в Южно-Приморском парке Санкт-Петербурге дети нашли скелет ребенка. Это произошло 23 марта 2021 года. Как оказалось, останки нашли не все. Тело было словно "расчленено". Эксперты предположили, что в этом могут быть виноваты животные.

- В Красносельском районе 23 марта на территории Южно-Приморского парка подростки наткнулись на останки человека. Позже стало известно, что они принадлежат ребенку около трех лет. Примечательно, что у скелета не хватало нескольких частей тела, - пишет "Мойка78".

Эксперты считают, что труп малыша объела живность, обитающая в парке. Скорее всего, именно они и растаскали кости по территории.

На данный момент следователи проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Экспертиза же должна показать причины смерти ребенка. Пока неизвестен даже пол погибшего.