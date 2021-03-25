Последние новости в Санкт-Петербурге на 25 марта 2021 года: Женщина родила первенца в 58 лет, анонс сезона фонтанов в Петергофе и инструкция по записи ребенка в 1 класс

"КП" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 25 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» по традиции сделала подборку главных последних новостей на вечер четверга 25 марта 2021 года. Безусловно, героем дня стала жительница Северной столицы Мария Кононова, которая родила первенца в… 58 лет! Забеременеть у нее получилось со второй попытки. Малыш Юрий родился раньше срока, но чувствует себя хорошо. Женщина обратилась к процедуре ЭКО, хотя петербургские врачи настаивали, что она слишком взрослая для этого.

С 1 апреля в Санкт-Петербурге стартует приемная кампания в первые классы школ. «КП» написала подробную инструкцию для родителей, как записать свое чадо в образовательное учреждение. В новом учебном году за парты сядут 64 тысячи детишек.

В музее-заповеднике «Петергоф» сообщили, что запустят сезон фонтанов с 24 апреля. Далее они будут работать ежедневно. Вход в музей станет платным. На просушку Петергоф закрывать не станут.

Ни дня без происшествий и криминала – в Северной столице задержали банду теневых банкиров-обнальщиков. Причем бизнесом управляла 31-летняя женщина. За 2,5 года работы мошенники вывели для клиентов около 148 миллионов рублей. За услуги брали символические 11%.