Ученые исследовательского центра РАН заявили об ухудшении состояния акватории Финского залива

В Курортном районе Санкт-Петербурга ухудшилось состояние акватории Финского залива. Фото: СПб ФИЦ РАН

Ученые из петербургского федерального исследовательского центр РАН обследовали акваторию Финского залива в Курортном районе Северной столицы и выявили там высокое содержание вредных веществ. По словам экспертов, все из-за плохой работы очистных сооружений на берегу, относящихся к пансионатам, очкам общепита и коттеджам. Как пишут специалисты в отчете, загрязнение может погубить морских животных и угрожает безопасности людей.

- Последние исследования на примере моллюсков показали, что обитающие в этих акваториях морские животные чувствуют себя очень плохо. Отходы образуются в процессе приготовления еды, после мытья посуды и посещения туалетов, - рассказывают в пресс-службе СПб ФИЦ РАН, ссылаясь на главного научного сотрудника учреждения Сергей Холодкевича.

Как рассказывают исследователи, в Сестрорецке с водоемами еще все хорошо, там даже можно купаться, а вот в Репино и Зеленогорске акватория загрязнена слишком сильно.