Активисты добились защиты четырех парков Петербурга от застройки

В Санкт-Петербурге обезопасили от застройки четыре парка. Фото: vk.com/kalininskiyzapark

Комиссия по городскому хозяйству и земельным вопросам при ЗакСобрании Санкт-Петербурга рекомендует внести четыре парка Северной столицы в список ЗНОП 100 га – зеленых насаждений общего пользования. Теперь предложение рассмотрят парламентарии. Таким образом от застройки окажутся защищены следующие парки, за которые ратовали активисты: Ржевский, Муринский, Полежаевский и Литовский сад.

- Вместе с тем комиссия ЗакСа не поддержала предложения депутатов по сохранению/включению в перечень ЗНОП участка в парке Малиновка, газона у гостиницы Охтинская, лесополосы вдоль улицы Адмирала Черокова, части Южно-Приморского парка, где сейчас паркуются большегрузы, - сообщает парламентарий Надежда Тихонова в своей группе во «Вконтакте».

Напомним, про защиту Муринского парка «Комсомолка» писала на постоянной основе. В декабре 2020 года суд, наконец, встал на сторону горожан и признал незаконным строительство спорткомплекса на территории зеленой зоны.