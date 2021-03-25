Вооруженный грабитель вынес 150 тысяч рублей из офиса «Петроэлектросбыта» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестный с оружием ограбил офис приема платежей "Петроэлектросбыта". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Приморском районе Санкт-Петербурга неизвестный ограбил офис компании «Петроэлектросбыт». Все произошло в 17:40. Мужчина вошел в центр приема платежей на проспекте Испытателей, подбежал к одной из операционных касс и направил неустановленный пистолет в сторону кассира. Для пущей правдоподобности он выстрелил в сторону 48-летней женщины. Она спорить со злоумышленником не стала и отдала ему выручку.

- Похищено 149 500 рублей. Злоумышленник скрылся с места происшествия, получив деньги. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, в середине марта в Северной столице за сутки ограбили банк и два офиса выдачи микрозаймов. Позже оказалось, что орудовали одни и те же злоумышленники, их поймали и отправили в СИЗО, возбудив уголовное дело.