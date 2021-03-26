Петербуржцев просят спасти котов бывшего завода «Севкабель»

В "Севкабеле" осталось больше десятка котов, им ищут дом. Фото: vk.com/sevcable

Бывшие сотрудники завода «Севкабель» просят петербуржцев приютить котов, которые по привычке остались жить на территории предприятия. Ранее десяток мурлыкающих животных жили рука об руку с рабочими, но теперь цеха в процессе сноса, люди бросили друзей наших меньших. Если котов не спасти, то они обречены на голод и смерть.

Все мурлыки очень дружелюбные и привыкшие к людям. Фото: vk.com/sevcable

- Мы со своей стороны уже нашли способы вакцинации, приют, который готов принять животных после вакцинации, но нам очень нужна помощь. Во-первых, надо взять на передержку недавно родившую кошку и двух котят, из-за возраста их нельзя вакцинировать. Во-вторых, ищем хозяев оставшимся 12 хвостам. В приют их возьмут, но это будет стресс. В-третьих, нужна финансовая помощь, - рассказывают экс-сотрудники «Севкабеля» в группе завода во «Вконтакте».

Фотографии всех котов опубликованы в сообществе. Там же появится информация, куда можно скинуть копеечку на помощь усатым-полосатым.