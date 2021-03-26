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Происшествия26 марта 2021 0:58

В Петербурге инспекторы ГИБДД жестко задержали водителя «Тойоты», который не пропустил пешехода на «зебре»

На агрессивного мужчину составили два административных протокола
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сотрудники ГИБДД силой задержали агрессивного водителя на Садовой улице, не предоставившего пешеходу преимущество в движении. Фото: megapolisonline.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД силой задержали агрессивного водителя «Тойоты», который не пропустил пешехода, переходящего на Садовой улице дорогу по «зебре» и на зеленый сигнал светофора. Все произошло на глазах полиции. Мужчину попросили остановить авто. Как только зашла речь о привлечении его к ответственности, тот начал вести себя неадекватно и дал отпор.

- Водитель оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, ввиду чего сотрудники ГИБДД вынуждено применили к нему физическую силу. Мужчину доставили в местный отдел МВД, где на него составили два административных протокола – за неповиновение полиции и за то, что он не предоставил преимущество в движении пешеходу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Буйного водителя отпустили под обязательство о явке. Что касается здоровья пешехода, то он, к счастью, не пострадал.

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