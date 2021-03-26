В центре Санкт-Петербурга займутся реконструкцией и модернизацией школ

В центре Петербурга реконструируют и модернизируют школы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Школы в Центральном районе Санкт-Петербурга собираются реконструировать и модернизировать. Об этом заявили в Смольном. По словам губернатора, в этих учреждениях, конечно, нельзя поставить бассейны и огромные спортзалы, но зато их можно и нужно оснащать современной техникой, а также ремонтировать, в случае чего.

- В Центральном районе в школах в среднем учатся от 400 до 600 человек. В новых школах – 1100-1300 учащихся. Ее строительство стоит в среднем 1 млрд 200 млн рублей. Но мы будем обязательно заниматься модернизацией учебных заведений, разовьем там дополнительные компетенции. Уже приступили к решению задачи, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного по итогам эфира на телеканале «78».

Помогает модернизировать учебные заведения и проект «Твой бюджет в школах». Учащиеся могут сами решить, на какой проект потратить деньги в случае выигрыша. Например, в школе №197 на Фурштатской улице оборудовали кабинет биологии на 3 млн рублей.