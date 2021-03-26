К петербургской дочерней компании «РЖДСтроя» нагрянули с обысками

В Петербурге нагрянули с обысками к "дочке" "РЖДСтроя". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге прошли обыски в компании «Строительно-монтажный трест № 1», которая является «дочкой» «РЖДСтроя». Правоохранители нагрянули в офисы организации днем 25 марта. В СМИ тут же пошли слухи о следственных действиях. Позже их подтвердили в СК.

- …подтверждает обыск офисов «Строительно-монтажный трест № 1» и возбуждение уголовного дела по статье 159 УК (мошенничество). Проводятся следственные действия, - приводят ответ СЗСУ на транспорте СК РФ в «Невских новостях».

Как пишет издание, филиал «РЖД» занимается тем, что строит жилые и нежилые здания, а также отделочными работами. Сумму похищенного, фигурирующую в уголовном деле, пока не озвучивают.

Этим же днем в Петербурге возбудили уголовное дело на преподавателя университета, публично отрицавшего холокост. Ему грозит до трех лет лишения свободы.