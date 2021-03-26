До +8 градусов и дождь: погода в Петербурге на пятницу, 26 марта

В Петербурге тепло, но не слишком солнечно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Теплая, но пасмурная погода ждет жителей Санкт-Петербурга в наступившую пятницу. Уже с утра термометры показывают плюсовые значения, но днем будет намного теплее. Впрочем, ожидаются и осадки в виде дождя.

- 26 марта в Петербурге будет облачная с прояснениями погода. Утром без существенных осадков, днем - небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура воздуха днем составит +6...+8 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра температура в Северной столице составляет +1 градус. На улице пасмурно, но почти безветренно. Давление держится на отметке 761,5 мм ртутного столба, а влажность достигает 93%.

Что касается погоды на выходные, то дождей синоптики не обещают, только в субботу утром может быть туманно. Температура днем будет держаться на отметке +8...+10 градусов.