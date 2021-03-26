Петербургские ученые приравняли геймеров к наркоманам

Зависимость от компьютерных игр похожа на пристрастие к наркотикам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нездоровое пристрастие фанатов компьютерных игр - игромания, официально признанная болезнью Всемирной организацией здравоохранения, похожа на наркоманию. Это доказали ученые петербургского университета ИТМО, которые провели исследование группы игроманов.

- Специалисты сравнили работу мозга заядлых геймеров и людей, зависимых от химических веществ. Полученные данные позволили сделать вывод, что нейронный механизм, стоящий за игровой зависимостью, очень похож на тот, что встречается у наркоманов, и базируется на механизмах дофаминового «вознаграждения», - пишет «Мойка 78».

Для этого группу исследуемых из 80 человек, в которой половина была заядлыми геймерами, проводившими за компьютером до 30 часов в неделю, по очереди поместили томограф. Пациентам показывали нейтральные картинки и скриншоты из видеоигр.

Мозг геймеров реагировал на последние, как на источник наслаждения, что сходно с реакцией наркозависимых людей.