Полиция Петербурга нашла националистов, избивших 17-летнего подростка и выстреливших ему в руку из ракетницы

Полиция нашла хулиганов, избивших подростка в Калининском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативники Центра «Э», занимающегося борьбой с экстремизмом, установили группу подростков-националистов, избивших 17-летнего парня прямо на пешеходном переходе. Инцидент произошел 22 марта на перекрестке проспектов Культуры и Просвещения. Кроме побоев, нападавшие выстрелили в жертву из охотничьего сигнала - ракетницы. Парня госпитализировали с побоями и ожогом предплечья. А его обидчиков нашла полиция.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России совместно с полицией Калининского района установили причастность к данному инциденту девятерых молодых людей. Все они являются членами неформальной группы правого толка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Причиной инцидента стала идейная несовместимость. Нападавшие также оказались подростками и заметив парня, который по виду был явно не националистом, решили отомстить ему за это.

Главным фигурантом уголовного дела стал также 17-летний подросток.