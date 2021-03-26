Полиция нашла подозреваемого в вооруженном ограблении «Петроэлектросбыта» на 150 тысяч рублей

Подозреваемого в ограблении центра платежей задержали полицейские. Фото? ГУ МВд по СПб и ЛО.

Петербургские полицейские по «горячим следам» раскрыли ограбление пункта приема платежей «Петроэлектросбыта», которое произошло 25 марта в Приморском районе города. Днем в отделение на проспекте Испытателей зашел мужчина в маске и направив на кассира пистолет, потребовал отдать ему деньги.

- Злоумышленник подошел к операционной кассе и, произведя выстрел из неустановленного пистолета в сторону кассира, потребовал передать ему денежные средства. В результате чего оператор передала неизвестному 149 500 рублей выручки, - сообщает пресс-служба Главка.

Нападавший скрылся, а сотрудники центра вызвали полицию. На поиски подозреваемого ушло всего несколько часов. Уже к вечеру четверга был задержан 57-летний житель города Кириши, у которого найдены похищенные деньги и пистолет.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой», ответственность - до 10 лет лишения свободы.