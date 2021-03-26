Пятилетний мальчик насмерть выпал из окна многоэтажки в Петербурге в день рождения мамы

Маленький мальчик погиб, выпав из окна многоэтажки в Парголово Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге маленький мальчик насмерть выпал из окна. Трагедия произошла в 18:55 часов в четверг, 25 марта 2021 года, в поселке Парголово на улице Старожиловской. В скорую помощь позвонили очевидцы, которые рассказали, что из окна с высоты пятого этажа упал ребенок.

- Когда на место прибыли медики и сотрудники полиции, то они обнаружили у дома номер 2 труп ребенка. Им оказался пятилетний мальчик, который жил в указанном доме вместе с родителями, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Правоохранители выяснили, что мальчик жил вместе с мамой и отчимом. В день трагедии у женщины был день рождения - ей исполнилось 29 лет. Видимо в связи с этим взрослые ушли из дома, оставив ребенка одного.

Напомним, ровно неделю назад на Туристской улице произошла аналогичная трагедия. Там пятилетняя девочка выпала из окна и разбилась о бетонную крышу пристройки.