Внедорожник вылетел на лед реки Пряжки в Петербурге

Внедорожник вылетел на тонкий лед реки в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге автомобиль "Митсубиси Паджеро" решил "искупаться" в ледяной воде. В ночь на пятницу, 26 марта 2021 года, водитель внедорожника не справился с управлением и вылетел на тонкий лед реки Пряжки. Благо, мужчина смог выбраться сам, но чтобы достать автомобиль, ему понадобились спасатели.

- Внедорожник вылетел на ледовое покрытие реки Пряжки около дома 5. Так как машину занесло, в итоге она перевернулась на бок. 31-летний мужчина выбрался на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На место происшествия приехали спасатели. Чтобы достать машину на берег им потребовалось около двух часов. Они подцепили автомобиль тросов и с помощью автокрана подняли внедорожник с тонкого льда.

Напомним, накануне трое рыбаков на автомобиле провалились под лед на Ладожском озере. Мужчины выбрались сами, машину доставали сотрудники МЧС.