Более 21 тысячи человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки

Еще 21 тысяча человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за последние сутки обследование на коронавирус прошли еще более 21 тысячи человек. Об этом Смольный сообщил в пятницу, 26 марта 2021 года. Результаты тестирования станут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21025 человек. Обработано 14180 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о том, что сделал вторую прививку от коронавируса. Со слов градоначальника, чувствует он себя хорошо, побочных эффектов нет. Он в очередной раз напомнил, что вакцинация очень важна в борьбе с пандемией.

Добавим, что неделю в городе на 27% уменьшилось количество зараженных коронавирусом.