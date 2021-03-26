«Нива» с прицепом утонула и вмерзла в лед на Ладожском озере

МЧС предупреждает: выезжать на лед опасно! Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Очередная неудача постигла рыбаков-автолюбителей, пренебрегших предостережениями МЧС, здравым смыслом и выехавших на лед на машине. Закономерным результатом стало то, что автомобиль провалился в воду, где благополучно вмерз в лед.

- На Ладоге «Нива» с прицепом ждет, когда растает лед, - пишут пользователи соцсетей в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Видео инцидента сняли местные рыбаки, также вышедшие на промысел на Ладожское озеро, но пешком. Машина застряла во льду всего в нескольких метрах от берега: «на дне стоит», - отметили рыболовы.

Напомним, что только накануне сотрудники областного управления МЧС вылавливали из Ладоги утонувший «Рено Логан» (приехавшие на рыбалку люди по счастью не пострадали), а утром 26 марта в Петербурге со льда реки Пряжки подъемным краном снимали улетевший с дороги джип.