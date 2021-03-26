Повар проломил череп мужчине бильярдным кием в кафе Ленобласти

В Ленобласти повар проломил череп другу бильярдным кием Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области повар кафе избил до полусмерти своего знакомого. Драка произошла в ночь на 24 марта 2021 года в заведении, расположенном в доме 22 по Октябрьской набережной в городе Кингисепп. В итоге пострадавший попал в больницу с проломленным черепом.

- Во время проверки полицейские выяснили, что ночью 43-летний повар избил бильярдным кием 34-летнего мужчину, работающего докером-механизатором. Однако в больницу из заведения его госпитализировали только в первом часу дня, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В больнице у мужчины диагностировали сотрясение мозга, а также переломы костей черепа.

Подозреваемого в нападении задержали. Сейчас он находится под стражей. Ранее мужчина уже был многократно судим за умышленное уничтожение чужого имущества и нелегальную постановку мигрантов на учет.