Резкий спад числа заболевших коронавирусом в Петербурге зафиксирован 26 марта 2021 года

Число заболевших коронавирусом в Петербурге вернулось к показателям пятимесячной давности Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге продолжает наблюдаться тенденция по снижению интенсивности распространения коронавируса. В пятницу, 26 марта 2021 года, в городе впервые за пять месяцев ежедневный прирост заболевших оказался меньше 800 человек. Смольный еще не объяснил, с чем связан такой резкий спад.

- На пятницу в Петербурге зарегистрировано 782 новых случая заболевания коронавирусом. За все время пандемии официально заразились 391 050 горожан. Из них полностью выздоровели 342 756 пациентов (+1615 за сутки), скончались 12 102 (+36 за последний день), - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 26 марта 2021 года / Фото: Яндекс

Напомним, накануне губернатор города Александр Беглов рассказал о том, что хорошо себя чувствует после второй прививки от коронавируса. А также напомнил, что массовая вакцинация очень важна для победы над пандемией.

Что касается Ленинградской области, то там за все время заболели 39 371 человек (+104 за сутки), умерли – 896 (+9 за сутки), выздоровели 36 880 (+109).