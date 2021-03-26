Склад токсичной стеклоомывайки нашли в Ленинградской области

Склад токсичной стеклоомывайки нашли в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

Полиция Ленинградской области в городе Выборг обнаружила огромный склад с токсичной стеклоомывайкой. В пятницу, 26 марта 2021 года, правоохранители рассказали о том, что вышли на предпринимателя, который зарабатывал продажей опасной жидкости с высоким содержанием метанола.

- Изначально полицейские обратили внимание на цену омывайки. Она была значительно ниже рыночной. Одну бутылку с жидкостью отправили на экспертизу и выяснилось, что в состав в больших количествах входит ядовитое вещество - метанол, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Продавца стеклоомывайки нашли быстро. Им оказался 40-летний бизнесмен. Он продавал жидкость, используя поддельные сертификаты качества. Для хранения омывайки он также арендовал склад, расположенный в одном из зданий на Смирновском шоссе в Выборге. Во время обыска полицейские обнаружили там более 9 тысяч литров вещества, а также пустые канистры.

На данный момент полиция проводит проверку. Вопрос о возбуждении дела решается.