Труп человека нашли на детской площадке в Кудрово

Мертвого мужчину нашли на детской площадке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Страшную находку сделали утром обитатели жилого комплекса «Новый Оккервиль», что в Кудрово. На детской площадке, прямо на перекладине лестницы игрового комплекса, висел мертвый человек.

- Мужчину нашли повешенным на перекладине лестницы. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего, - пишут «Невские новости».

По предварительным данным, погибший - человек среднего возраста. Он был одет в темные куртку, шапку и брюки. Сейчас оперативники устанавливают причины и обстоятельства гибели, а также выясняют личность жертвы.

Тело постарались как можно быстрее отправить в морг, чтобы не шокировать мамочек и детей, обычно гуляющих на этой площадке.

По факту произошедшего назначена проверка. Решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него примут по ее результатам.