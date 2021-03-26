МЧС предупреждает от тумане и сильном ветре в Ленобласти

Туман обещают в ближайшие дни. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главное управление МЧС по Ленинградской области предупреждает об изменении погоды в ближайшие дни. Так, в субботу 27 марта в регионе ждут туманы, сильные ветра и, неожиданно, резкое потепление до +13 градусов. Но в отдельных районах.

- Метеорологическая обстановка на 27 марта: Погода облачная, с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. В отдельных районах туман. Ветер ночью переменный слабый, днем южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 гр., днем +6...+11 гр., на юге местами до +13 гр. Ночью и утром на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства со ссылкой на информацию от гидрометцентра.

Примерно такая же погода сохранится и на воскресенье, 28 марта. А вот в понедельник в Ленобласть придут сильные ветра. Отдельные порывы будут достигать 15 метров в секунду.

В связи с прогнозом, спасатели предупреждают о сложной обстановке на дорогах и высокой вероятности ДТП.