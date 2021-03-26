Кержаков: Получал около 3 млн евро, но отдал половину, чтобы уехать из «Зенита»

Александр Кержаков дал откровенное интервью. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков рассказал о своей зарплате в «Зените», желании играть в Европе и нынешней жизни, которая на порядок скромнее прежней. В интервью YouTube-каналу Sports нынешний тренер «Томи» назвал причины отъезда из Петербурга в сезоне 2015/16 годов.

- Я просто хотел играть в футбол. Тренеру «Зенита» я был не нужен и просил руководство отпустить меня в Европу. Но они согласились только осенью. Сказали, что отпустят в аренду, если я откажусь от остатков зарплаты за год и премиальных. Я сказал: «Спасибо, я поехал», - вспомнил Кержаков не самый удачный эпизод жизни. - Тогда я получал чуть меньше 3 млн евро, но половину я оставил в клубе, чтобы уехать играть в «Цюрих».

Но новый клуб платил совсем немного Кержакову хватало только на аренду дома и машины: «даже добавлять приходилось». Впрочем, играть - было главным.

Через некоторое время Александр вернулся в Россию и закончил карьеру. Далее был громкий развод с женой, спор из-за детей и алиментов и новое место работы - пост главного тренера ФК «Томь».