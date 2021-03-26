ГАТИ разрешила начать реставрацию Троицкого собора в Петербурге

Реставрация Троицкого собора начнется с 29 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

Троицкий собор в Санкт-Петербурге ждет реставрация. В пятницу, 26 марта 2021 года, государственная административно-техническая инспекция выдала разрешительную документацию для проведения работ по сохранению здания, расположенного на Измайловском проспекте.

- Выдан ордер на установку и размещение временного ограждения и бытового городка при проведении ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения "Собор Троицкий (Измайловский)", - рассказали в ГАТИ.

Начинать работы разрешено уже с 29 марта 2021 года. Завершиться реставрация должна до 15 марта 2022 года. Заказчиком выступает Пб ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры".

Напомним, что в 2006 году во время реставрации случился жуткий пожар - загорелись строительные леса. Огонь полностью уничтожил купол.