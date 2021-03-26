Новый корпус больницы №33 открылся в Колпино

Новый корпус больницы № 33 в Колпино полностью введен в строй Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Колпино Санкт-Петербурге открылся новый корпус больницы №33. Пока что в стационаре работает только терапевтическое отделение. Сейчас завершается оформление лицензии на проведение хирургических операций и в ближайшее время начнется лечение больных по этому профилю. В пятницу, 26 марта 2021 года, готовность больницы проверил губернатор Александр Беглов.

- Колпинцы ждали эту больницу 7 лет. Это один из долгостроев, который мы доводили буквально в ручном режиме. Сегодня стационар готов принимать пациентов, - сказал градоначальник.

Строительство корпуса началось еще в 2013 году. Из резервного фонда город выделил на здание 4,4 миллиарда рублей.

Новый хирургический корпус больницы – стационар-трансформер. В профильном режиме он рассчитан на 274 койки. Помимо этого, в нем также 30 реанимационных коек и 11 операционных залов разного профиля. При необходимости в течение нескольких дней можно развернуть 400 инфекционных коек, в том числе для лечения коронавируса.