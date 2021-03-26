Новую подводную лодку «Магадан» спустили на воду в Петербурге

Новую подлодку спустили на воду в Петербурге. Фото: "Адмиралтейские верфи".

Новую подводную лодку для Тихоокеанского флота России построили на петербургском судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи». Торжественная церемония спуска на воду прошла 26 марта.

- Впереди корабль ждут швартовные, заводские и государственные испытания. Хочется заверить командование Военно-морским флотом, что коллектив верфей готов к созданию новых серий и новых подводных лодок, - приводит слова гендиректора Александра Бузакова пресс-служба предприятия.

Отметим, что «Магадан» третья подводная лодка серии, строящейся на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота. Первые две - «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» переданы ВМФ в 2019 и 2020 годах. Четвертый корабль - «Уфа» - будет сдан нынешней осенью.

Справка «КП»:

Дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 имеют повышенную боевую эффективность. Автономность плавания – 45 суток, предельная глубина погружения — 300 м. Скорость подводного хода – 18 узлов. Экипаж – 52 человека.