Суд отпустил петербурженку, убившую мужчину за попытку изнасилования

Петербурженку отпустили после убийства из-за превышения самообороны Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пятницу, 26 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге завершилось судебное разбирательство в отношении женщины, убившей своего знакомого, который пытался ее изнасиловать. Изначально подсудимая проходила по статье 105 УК РФ (убийство). Однако Ленинский районный суд, выслушав все обстоятельства, переквалифицировал дело на статью 108 УК РФ (убийство из-за превышения самообороны).

- 1 июля 2020 года женщина позвала в гости своего знакомого, чтобы выпить, но сразу предупредила, чтобы он к ней не приставал. Однако мужчина все же начал переходить дозволенные границы, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчина вел себя агрессивно, стал раздевать женщину, снял с себя ремень, прижал ее к стене и пытался придушить. В итоге обвиняемая с целью защиты всадила в обидчика нож. После чего сразу же стала звать на помощь медиков.

Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 11 месяцев. Обвиняемую выпустили из под стражи в зале суда.