Трассу Скандинавия будут перекрывать две ночи подряд

Движение по "Скандинавии" будут перекрывать по ночам. Фото: Александр ГЛУЗ

Две ночи подряд будет перекрываться движение по федеральной трассе А-181 Скандинавия. Об этом предупреждает Управление автодорог «Северо-Запад». Водителей просят быть внимательными и заранее подумывать маршрут поездки.

- В ночное время 30 и 31 марта С 02:00 до 02:15 и с 03:30 до 03:45 на 85 км + 500 м трассы А-181 будет осуществляться полное перекрытие движения. Время перекрытия – не более 15 минут, - предупреждают в УПРДОРе.

Причиной перекрытия движения станет монтаж балок пролета нового путепровода, который строится на пересечении с региональной дорогой, ведущей к поселку Пушное. Работы выполняются в рамках реконструкции «Скандинавии», которой предусмотрено расширение трассы и создание нескольких развязок.

Напомним, что ранее в районе Огоньков уже был перестроен мост. Полная реконструкция «Скандинавии» закончится в 2024 году.