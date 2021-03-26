Эрмитаж откроет выставку виртуального искусства

Государственный Эрмитаж проведет выставку NFT-Art Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Государственный Эрмитаж Санкт-Петербурга проведет выставку виртуального искусства. На экспозиции представят работы, выполненные в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT). Об этом в музее рассказали в четверг, 25 марта 2021 года.

- Эрмитажный проект станет первым в России выставочным исследованием в области искусства NFT-токенов и их использования в художественной сфере, что сегодня является наиболее актуальной повесткой в области современного искусства, - пояснили в Эрмитаже.

Отмечается, что NFT-токены стали новой формой закрепления права на произведение искусства с помощью технологии блокчейн, которая позволяет установить однозначный контроль за авторскими и владельческими правами.

Организацией выставки занимается отдел современного искусства музея. Даты проведения мероприятия пока еще не названы.