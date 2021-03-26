Инновационный центр в ОЭЗ Петербурга построят к 2022 году

Инновационный центр ОЭЗ в Петербурге построят к 2022 году / Фото: Instagram ОЭЗ ТВТ "Санкт-Петербург"

В Особой экономической зоне Санкт-Петербурга к 2022 году построят инновационный центр, на который будет потрачено порядка двух миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 26 марта 2021 года, рассказали в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле города.

- ОЭЗ в Санкт-Петербурге уже давно зарекомендовала себя в качестве одного из самых успешных и эффективных инструментов по привлечению инвестиций. Исходя из показателей эффективности действующих площадок, было принято решение о расширении территории для привлечения новых инвесторов, - отметил председатель комитета Кирилл Соловейчик.

Центр, где разместятся резиденты Особой экономической зоны и их научно-исследовательские подразделения, разместится на площадке "Новоорловская". Общая его площадь составит почти 19 тысяч квадратных метров.

Строительство центра планируется завершить до 22 января 2022 года. Стоимость контракта составит 931 миллион рублей.