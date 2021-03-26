Спасатели провели в Ленобласти операцию «Аист»

Спасатели помогли сохранить дом для аистов. Фото: ГУ МЧС по ЛО.

Спасатели Ленинградской области отозвались на просьбу местных жителей и взялись за несвойственную для себя работу. Впрочем, если помощь понадобилась не людям, а птицам, это не значит, что она не нужна.

- В поселке Неппово более 40 лет гнездилось семейство аистов. Каждый год на Пасху птицы прилетали в свое гнездо, чтобы вывести новое потомство. Но в прошлом году сосна, на которой жили птицы, упала, и пернатые остались без дома. Гнездо при падении не пострадало, но оно настолько тяжелое, что местным жителям самим поднять его на дерево оказалось не под силу, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Жители поселка написали обращение на имя руководителя областного МЧС и помощь пришла. Вместе с членами отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, и представителями местной администрации спасатели очистили гнездо от мусора и краном подняли его на новое дерево.