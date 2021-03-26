Средняя зарплата учителя в Петербурге составила 58 тысяч рублей

Средняя зарплата педагога в Петербурге превысила 58 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по образованию Санкт-Петербурга заявил, что средняя зарплата учителей города составляет 58 491 рубль. Об этом в пятницу, 26 марта 2021 года, пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на начальника планово-финансового отдела комитета Ольгу Солдатову. Также она отметила, что у отдельно взятого педагога может быть доход выше и ниже.

- Не может быть у всех одинаковая заработная плата. Есть педагоги, которые достаточно хорошо работают, у них есть результаты и дети участвуют. А есть педагоги, которые в силу каких-то определенных причин, не хотят стремиться к этому, им достаточно заработной платы, которая назначена должностным окладом, - рассказала Солдатова.

В целом за прошлый год доход учителей вырос. По сравнению с 2019 года средняя зарплата педагога увеличилась на 5,7 процентов.

Добавим, что за минувший год средняя заработная плата в Петербурге составила более 68 тысяч рублей.