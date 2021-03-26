Погода на апрель 2021 в Санкт-Петербурге: ожидается аномалия

Апрель в Петербурге отметится аномалией. Фото: Олег ЗОЛОТО

На календаре конец марта и всем петербуржцам интересно, что ждет жителей северо-западной части России в ближайшем будущем. Главный синоптик города рассказал, какой будет погода на апрель 2021 в Санкт-Петербурге.

- По апрелю прогноз есть, но пока предварительный. Сохранится теплая погода на весь период. Аномалия температуры воздуха ожидаем, что будет положительная, на 1-2 градуса выше климатической нормы. Наиболее теплая - вторая половина месяца, когда дневные температуры составят +6...+11, в отдельные дни до +17 градусов, - рассказал «КП-Петербург» Александр Колесов.

В первой половине апреля синоптики ждут отдельные похолодания в ночные часы, нов целом термометры будут показывать уверенный «плюс». Примерно от 3 до 8 градусов днем. Это приведет к таянию снега и льда. Вскроются реки и начнется половодье. Но если в городе это окажется не слишком заметным, то в области могут быть проблемы.

Также в апреле петербуржцев ждет чередовании циклонов и антициклонов и, как следствие, дожди. Но норму осадки не превысят.