Суд оштрафовал петербуржца за рекламу магазина с наркотиками

Петербуржцы оштрафовали за рекламу наркотиков Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Приморский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу, 26 марта 2021 года, оштрафовал местного жителя за рекламу сайта по продаже наркотиков. Мужчину поймали ночью 1 февраля в Приморском районе, где он разрисовал надписями дома и гаражи.

- Мужчина был задержан у дома 6 по Серебристому бульвару, где на гаражах, стенах домов и заборах он черной краской наносил надписи с рекламой интернет-магазина, на сайте которого распространяют наркотические средства и психотропные вещества, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

За это нарушение мужчину привлекли к административной ответственности. О месте и времени судебного заседания его известили, однако он решил в суд не приходить и как об этом не предупреждать.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.