Летние цветники в Петербурге оформят на тему науки и технологий

Летнее оформление цветников в Петербурге будет отвечать тематике Года науки и технологий Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

2021 год в России объявлен Годом науки и технологии. В связи с этим оформление летних цветников в Санкт-Петербурге будет именно на эту тематику. Садовники уже разработали несколько эскизов клумб. Об этом в пятницу, 26 марта 2021 года, рассказали в комитете по благоустройству.

- Первые цветы, если позволит петербургская погода, специалисты начнут сажать в конце апреля. В этом году в нашем городе зацветет более полумиллиона двулетних виол, около 33 тысяч многолетних растений, 4,2 миллионов летников, а также 205 тысяч тюльпанов, высаженных осенью 2020 года, - рассказали в комитете.

Сейчас в оранжереях и теплицах города уже вовсю готовят растения к посадкам. Кроме однолетних цветов специалисты предприятия выращивают двулетние виолы для раннего весеннего оформления, а также сурфинию, петунию, лобелию, дихондру, плющ – для вертикального оформления.

Всего в цветочном оформлении Петербурга можно увидеть более 100 сортов цветочных растений.