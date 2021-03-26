Густой туман накроет Ленобласть вечером 26 марта

Туман накроет Ленобласть вечером 26 марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Густой туман уже вечером в пятницу, 26 марта 2021 года, накроет Ленинградскую область. В связи с этим управление МЧС региона объявило предупреждение. Отмечается, что плотная дымка окутает регион уже к шести часам вечера.

- 26 марта начиная с 18-21 часов ожидается густой туман с видимостью менее 500 метров, - сообщили в министерстве.

Ведомство предупреждает, что в таких погодных условиях повышается вероятность ДТП, ЧП на железнодорожных дорогах, а также на воде.

Автомобилистам рекомендуют придерживаться важного правила: скорость движения автомобиля должна быть меньше половины показателя расстояния видимости. Например, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более десяти километров в час. А также не забывать включать фары ближнего света или противотуманные фары.