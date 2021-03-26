Систему образования в старших классах реформируют в Петербурге

Петербург реформирует систему образования в старших классах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге начали реформировать систему образования в старших классах. В пятницу, 26 марта 2021 года, в городе стартовал проект "Проф-Старт". В школах будут создаваться профильные классы по востребованным, высокотехнологичным компетенциям при участии ведущих вузов, предприятий и научных организаций.

- Цель проекта - создать новые возможности для профессиональной ориентации и подготовки старшеклассников. Ребята познакомятся с самыми современными специальностями и получат навыки будущей профессии прямо за школьной партой, – сказал губернатор Александр Беглов.

С нового учебного года в ряде школ откроются классы пред-профессиональной подготовки. На это правительство города выделит дополнительное финансирование - более 3 млрд рублей, чтобы закупить современное оборудование для лабораторий. Будет сформировано не менее 200 профильных классов. Средства среди школ будут распределяться на конкурсной основе.