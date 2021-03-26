Последние новости в Санкт-Петербурге на 26 марта 2021 года: Продажа коммуналки Довлатова, старт разводки мостов и чемпионство петербургских фигуристов

"КП" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на вечер пятницы, 26 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» сделала традиционную подборку последних новостей в Санкт-Петербурге, в этот раз на вечер пятницы, 26 марта 2021 года. Начнем с резонансной продажи коммуналки, в которой 30 лет жил Сергей Довлатов. За пятикомнатную квартиру на улице Рубинштейна риелторы просят… 200 млн рублей! При этом, как выяснила «КП», состояние коммуналки далеко от хорошего. После шумихи в СМИ объявление о продаже внезапно пропало.

Официальный старт разводки мостов в Санкт-Петербурге намечен на 10 апреля. Тогда-то и начнется сезон навигации по Неве. А с 15 марта идет технологическая разводка переправ, так что ночным гулякам нужно быть начеку и проверять информацию от «Мостотреста».

Впервые за 8 лет петербургские фигуристы выиграли для России «золото» чемпионата мира. Речь о турнире в Швеции, где Анастасия Мишина и Александр Галлямов в паре оказались лучше остальных спортсменов. Подопечные Тамары Москвиной дебютировали на столь крупном первенстве и, неожиданно для себя, показали высший класс.

И, наконец, «КП» узнала для вас, какой будет погода в грядущем апреле. Забегая вперед, ожидается кое-какая теплая аномалия – так что будьте готовы.