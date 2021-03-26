МЧС предупреждает о сильном тумане 27 марта в Санкт-Петербурге

Ночью и утром 27 марта в Санкт-Петербурге будет туман. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спасатели МЧС поспешили предупредить жителей Санкт-Петербурга о грядущем тумане, который окутает город ночью и утром субботы, 27 марта 2021 года. Видимость составит около 500 метров и менее. В МЧС напоминают водителям простые правила безопасности, чтобы не угодить в ДТП в таких погодных условиях.

- Надежнее всего отказаться от поездки в условиях тумана, чтобы не попасть в беду. Если такой возможности нет, то стоит значительно снизить скоростной режим. Это поможет успеть затормозить или совершить иной маневр. Пешеходам, при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя водителям с помощью светоотражающих элементов, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

К слову, о погоде на субботу – днем потеплеет до +11 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет слабый и южных направлений. Ночью обещают гололедицу, поскольку столбик термометра упадет до нуля градусов.