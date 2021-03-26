Экс-замглавы ГУ МВД по Северо-Западу отсудил 700 тысяч рублей за унижения в СИЗО

Осужденный за растраты экс-полковник МВД пожаловался на унижения в СИЗО. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Бывший замглавы ГУ МВД по Северо-Западу Александр Монастыршин отсудил 700 тысяч рублей за плохие условия его содержания в СИЗО и боль при конвоировании. Напомним, мужчину признали виновным по делу о растрате. Экс-полковник пожаловался, что, пока велось следствие, он подвергался унижениям в камере изолятора – то спал на полу 3-4 недели, то встречал крыс и тараканов, то оставался не удовлетворен качеством белья и мытьем в душе, положенным только один раз в неделю.

- Полы камер, ранее выполненные из дерева, неоднократно вскрывались для производства оперативно-розыскных мероприятий, но их не восстанавливали в прежнем состоянии. Во избежание травм заключенные самостоятельно вынуждены были сколачивать доски подручными средствами, в полах образовывались щели, где скапливались пыль и грязь, - делятся деталями из иска в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Монастыршин сетовал и на постоянные перевозки в «стакане» (очень маленькое место для задержанных в машине полиции – Прим.ред.), ему было больно, а воздуха все время не хватало. Такие поездки длились от 1,5 до 3 часов. Экс-полковник просил 2 млн рублей компенсации, но его пыл слегка охладили.