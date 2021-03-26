На месте аквапарка «Вотервиль» на Васильевском острове хотят построить гостиницу

В Санкт-Петербурге вместо аквапарка "Вотервиль" построят гостиницу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Московская компания ГК «ПИК» собирается построить 13-этажную гостиницу на месте аквапарка «Вотервиль», расположенного на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Как утверждает РБК, здание отдадут под снос. Предполагается, что площадь отеля достигнет 100 тысяч квадратных метров. На территории гостиницы появится несколько парковок, на 194 и 111 мест.

- Опрошенные РБК Петербург эксперты сомневаются, что новый проект ГК «ПИК» будет классической гостиницей. В то же время строить жилье на месте аквапарка не позволяет назначение участка на улице Кораблестроителей: по генплану он относится к общественно-деловой зоне. Вероятнее всего, это будет формат апартаментов, - пишет РБК.

Добавим, что аквапарк «Вотервиль» открыли в Санкт-Петербурге в 2006 году возле гостиницы «Прибалтийская». В 2014-м его закрыли после того, как там чуть не захлебнулся ребенок. Спустя год бренд аквапарка перезапустили, но он проработал лишь несколько месяцев.